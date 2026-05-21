        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Bodrum'da huzurevi ve yaşlı bakım merkezi için protokol imzalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılması planlanan Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi için protokol imza töreni düzenlendi.

        Giriş: 21.05.2026 - 19:00 Güncelleme:
        Bodrum Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen törene, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük ile Fark Holding A.Ş. Kurucu ve Onursal Başkanı Yunus Büyükkuşoğlu katıldı.

        Törende konuşan Vali Akbıyık, yaşlı bireylerin sağlık, huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla hayata geçirilecek merkezin önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirtti.

        Akbıyık, "Devletimizin şefkat elini, ömürlerini bu ülkeye hizmetle geçirmiş kıymetli büyüklerimize ulaştıracak olan Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin protokolünü imzalamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. İnşa edilecek tesisimiz, 92 yaşlımıza sadece bir bakım merkezi değil, huzur ve güven içinde yaşayacakları yeni bir yuva olacaktır." ifadesini kullandı.

        Projeyi üstlenen hayırsever iş insanı Yunus Büyükkuşoğlu'na teşekkür eden Akbıyık, merkezin Bodrum'a ve Muğla'ya hayırlı olmasını diledi.

        Bodrum'da 3 bin 450 metrekare alanda inşa edilmesi planlanan huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde 92 yaşlıya hizmet verilmesi hedefleniyor.

        Toplam 10 bin 300 metrekare arazi üzerine yapılacak projede bahçe peyzajı, çevre düzenlemesi ve rekreasyon alanlarının da yer alacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        CHP MYK olağanüstü toplandı
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Kadir İnanır entübe edildi
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Miras açıklaması: 5 kişiye yeter
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Bodrum'da Gençlik Fuarı ve Sektör Buluşmaları
        Köyceğiz'de Dünya Arı Günü kutlandı
        Menteşe'de kaybolan Mehmet dede bulundu
        Bodrum'da "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik Buluşması ve Mesleki Eğitim...
        Yurda dönen tarihi eserler Muğla Müzesi'nde görücüye çıktı
        Bodrum'da turizmde yaz sezonu öncesi çalışmalar değerlendirildi
