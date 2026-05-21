Bodrum'da huzurevi ve yaşlı bakım merkezi için protokol imzalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılması planlanan Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi için protokol imza töreni düzenlendi.



Bodrum Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen törene, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük ile Fark Holding A.Ş. Kurucu ve Onursal Başkanı Yunus Büyükkuşoğlu katıldı.



Törende konuşan Vali Akbıyık, yaşlı bireylerin sağlık, huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla hayata geçirilecek merkezin önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirtti.



Akbıyık, "Devletimizin şefkat elini, ömürlerini bu ülkeye hizmetle geçirmiş kıymetli büyüklerimize ulaştıracak olan Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin protokolünü imzalamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. İnşa edilecek tesisimiz, 92 yaşlımıza sadece bir bakım merkezi değil, huzur ve güven içinde yaşayacakları yeni bir yuva olacaktır." ifadesini kullandı.



Projeyi üstlenen hayırsever iş insanı Yunus Büyükkuşoğlu'na teşekkür eden Akbıyık, merkezin Bodrum'a ve Muğla'ya hayırlı olmasını diledi.



Bodrum'da 3 bin 450 metrekare alanda inşa edilmesi planlanan huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde 92 yaşlıya hizmet verilmesi hedefleniyor.



Toplam 10 bin 300 metrekare arazi üzerine yapılacak projede bahçe peyzajı, çevre düzenlemesi ve rekreasyon alanlarının da yer alacağı bildirildi.

