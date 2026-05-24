        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama meydana geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 15:00 Güncelleme:
        Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'ndeki içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

        Patlamanın ardından tonlarca su caddeye, bölgedeki sitelerin bahçelerine ve denize boşalırken yolda da göçük oluştu.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İsale hattındaki su kesildi.

        Öte yandan patlamanın ardından çamurlu su nedeniyle denizin bir bölümünün rengi de değişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

