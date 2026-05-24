Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama meydana geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.



Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'ndeki içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.



Patlamanın ardından tonlarca su caddeye, bölgedeki sitelerin bahçelerine ve denize boşalırken yolda da göçük oluştu.



İhbar üzerine bölgeye Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İsale hattındaki su kesildi.



Öte yandan patlamanın ardından çamurlu su nedeniyle denizin bir bölümünün rengi de değişti.

