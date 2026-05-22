        Bodrum'da iş kazası geçiren inşaat teknikeri hayatını kaybetti

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde iş kazası geçiren inşaat teknikeri yaşamını yitirdi.

        Giriş: 22.05.2026 - 23:45 Güncelleme:
        Bodrum'da iş kazası geçiren inşaat teknikeri hayatını kaybetti

        Torba Mahallesi Kaynar mevkisindeki bir otelin şantiyesinde çalışan inşaat teknikeri Nuri Galip’in üzerine, henüz belirlenemeyen nedenle beton blok düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Galip’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Galip’in cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
