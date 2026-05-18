Bodrum'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iş yerinde çıkan yangın ekiplerince söndürüldü. Çarşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'ndeki bir iş yerinden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine belirtilen bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplere yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, iş yerinde hasara yol açtı.

