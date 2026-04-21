Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Bodrum'da korsan taşımacılığa karşı denetim düzenlendi

        Bodrum'da korsan taşımacılığa karşı denetim düzenlendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, turizm taşımacılığının belirlenen standartlarda yapılması ve ilçeyi ziyaret eden misafirlere sunulan hizmetin kalitesinin korunması amacıyla korsan taşımacılığa karşı denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 23:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belediye Meydanı'nda başlayan denetimde, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Bölge Temsil Kurulu (BTK), Bodrum Şoförler Odası, Turist Rehberleri Odaları Birliği, turizm danışma bürosu ve vergi dairesinden görevliler yer aldı.


        Uygulamada, yetki belgesiz, kayıt dışı yolcu taşımacılığına yönelik denetim yapıldı, araç sürücülerinin evrakları kontrol edildi.


        Denetim sırasında korsan taşımacılık yapıldığı tespit edilen bir otomobil, işlemlerinin ardından çekiciyle trafik otoparkına çekildi.

        TÜRSAB Bodrum BTK Başkanı Enver Kantarmış, uygulama öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "korsan taşımacılık" ve özellikle otellerde "animasyon faaliyetleri" adı altında yetki dışı girişimlere izin vermeyeceklerini belirtti.

        Denetimlerin daha sık yapılacağını dile getiren Kantarmış, şunları söyledi:


        "İlk defa böyle bir denetim yapıyoruz. Bütün kurumlarımız burada. Eskiden sadece gündüz denetim yapılıyordu, akşam da denetim yapacağız. Onun için lütfen herkes ona göre yatırımlarını yapsın, ona göre çalışmalarını yapsın. Biz acentelerimizi koruyacağız, onların yanında olacağız. Vergisini verenin yanında olacağız ama kaçak yapanlar, dışarıdan gelenler, burada çalışmaları zor olacak. Biz üyelerimizin yanında olacağız."

        Misafirlerin mağdur olmaması için otelcilerin de taşımacılık hizmetinde gerekli evrakları bulunmayanlarla çalışmamaları gerektiğini vurgulayan Kantarmış, "'Üç kuruş daha ucuza yapalım' diye bu işlere girişmesinler. Otelcilerimiz de lütfen sadece kendi işlerini yapsınlar. Otellerdeki animasyonlarını yapsınlar, biz buna bir şey demiyoruz. Ama animasyon adı altında oteller, başka illegal satışlara izin vermesinler. Biz yasal işlemleri yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

