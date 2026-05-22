Bodrum'da Kurban Bayramı öncesi asayiş ve trafik uygulaması yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerince Kurban Bayramı öncesi asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.



Kurban Bayramı tatilini turizm merkezi Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlar, mesai saatinin sona ermesinin ardından yola çıktı. Akşam saatlerinden itibaren ilçenin giriş noktalarında trafik yoğunluğu oluştu.



Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan trafik ve asayiş ekipleri, Torba Uygulama Noktası'nda denetim yaptı.



Yaklaşık 2 saat süren uygulamada, ilçeye giriş yapan araçlar durdurularak kontrol edildi. Sürücü ve yolcuların kimlik sorgulamaları yapılırken trafik ekipleri sürücülere hız kuralları ile emniyet kemeri kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.



Ekiplerin, bayram tatili boyunca denetimlerini aralıksız sürdüreceği öğrenildi.

