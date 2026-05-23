        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Bodrum'da "Mavi Beyaz Seferberlik" etkinliğinin 3. etabı düzenlendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Mavi Beyaz Seferberlik" etkinliğinin 3. etabı gerçekleştirildi.

        Giriş: 23.05.2026 - 13:34 Güncelleme:
        Bodrum Belediyesince yürütülen temizlik seferberliği, bilgilendirme toplantısının ardından Konacık, Çırkan ve Cumhuriyet mahallelerinde devam etti.

        Etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin yanı sıra başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, birim müdürleri, belediye personeli ile gönüllü vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        Seferberlikte 1000’i aşkın katılımcı yer alırken, temizlik çalışmalarının yanı sıra çevre düzenleme ve ot biçme faaliyetleri de yürütüldü.

        Temizlik çalışmalarının ardından Bitez sahilinde kapanış seremonisi düzenlendi.

        Toplanan yaklaşık 20 ton atığın alana taşınmasının ardından belediye çalışanları, çöp poşetleriyle sahilde "Kirletmeyin! İyi Bayramlar" yazısı oluşturarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

        - Deniz dibi temizliği de yapıldı

        Temizlik seferberliği ile eş zamanlı olarak Bitez Mahallesi'nde deniz dibi temizliği de gerçekleştirildi.

        Bodrum Belediyesi dalgıçları ile Eko Miras ekibi dalgıçlarının yer aldığı etkinlikte Mis Gibi1 Bodrum ekibi de kıyı temizliği yaptı.

        Mandalinci, burada yaptığı açıklamada, kentin temizliği konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla yürütülen seferberliğin üçüncüsünü tamamladıklarını belirterek, temizliği, düzeni ve doğaya duyarlılığıyla örnek bir Bodrum için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

