Bodrum'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Mumcular Mahallesi Bayır istikametinde, Mustafa Can'ın kullandığı 48 ATJ 797 plakalı motosiklet, M.K. yönetimindeki 48 S 3749 plakalı minibüsle çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekibi, yola savrulan Mustafa Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Can'ın cesedi, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü ise gözaltına alındı.

