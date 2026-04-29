Bodrum'da özel öğrenciler için "Çocuk Şenliği" düzenlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, özel öğrencilerin yer aldığı "Çocuk Şenliği" yapıldı.



Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu, özel bir kolej ve Bodrum Beşiktaşlılar Derneğinin işbirliğiyle okulun bahçesinde gerçekleştirilen şenlikte, özel gereksinimli öğrenciler kolej öğrencileriyle vals gösterisi yaptı.



Zeybek oyunu ve özel öğrencilerin hazırladığı "Beyaz Kelebekler" gösterisi de beğeni topladı.



Gösterilerin ardından protokol üyeleri, öğrencilerin hazırladığı resim sergisini gezerek görsel sanatlar ve resim atölyesinin açılışını gerçekleştirdi.



Kurdele kesiminden sonra atölyeyi inceleyen protokol üyeleri, şövalelerin başına geçerek öğrencilerle resim yaptı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu, etkinlikte yaptığı konuşmada, özel çocuklarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.



Şenliğe, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, MHP Bodrum İlçe Başkanı Engin Galipoğlu ve Okul Müdürü Cengiz Vural'ın yanı sıra çok sayıda öğretmen, öğrenci ve veli katıldı.

