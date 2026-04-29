        Bodrum'da özel öğrenciler için "Çocuk Şenliği" düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 15:24 Güncelleme:
        Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu, özel bir kolej ve Bodrum Beşiktaşlılar Derneğinin işbirliğiyle okulun bahçesinde gerçekleştirilen şenlikte, özel gereksinimli öğrenciler kolej öğrencileriyle vals gösterisi yaptı.

        Zeybek oyunu ve özel öğrencilerin hazırladığı "Beyaz Kelebekler" gösterisi de beğeni topladı.

        Gösterilerin ardından protokol üyeleri, öğrencilerin hazırladığı resim sergisini gezerek görsel sanatlar ve resim atölyesinin açılışını gerçekleştirdi.

        Kurdele kesiminden sonra atölyeyi inceleyen protokol üyeleri, şövalelerin başına geçerek öğrencilerle resim yaptı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu, etkinlikte yaptığı konuşmada, özel çocuklarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Şenliğe, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, MHP Bodrum İlçe Başkanı Engin Galipoğlu ve Okul Müdürü Cengiz Vural'ın yanı sıra çok sayıda öğretmen, öğrenci ve veli katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"

        Benzer Haberler

        Bodrum'da özel öğrencilerden alkışlanan performans: "Hem vals yaptılar hem...
        Bodrum'da özel öğrencilerden alkışlanan performans: "Hem vals yaptılar hem...
        Muğla'nın organ doku nakil hizmet süreçleri değerlendirildi
        Muğla'nın organ doku nakil hizmet süreçleri değerlendirildi
        Muğla'daki Manisalılar dernekleşti
        Muğla'daki Manisalılar dernekleşti
        Bodrum uçurtma festivali 21 yıldır engelleri gökyüzünde kaldırıyor
        Bodrum uçurtma festivali 21 yıldır engelleri gökyüzünde kaldırıyor
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Marmaris-Fethiye etabı başla...
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Marmaris-Fethiye etabı başla...
        Yabancı öğretmen ve öğrenciler Stratonikeia Antik Kenti'ni gezdi
        Yabancı öğretmen ve öğrenciler Stratonikeia Antik Kenti'ni gezdi