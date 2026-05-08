Bodrum'da Trafik Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğrenci ve vatandaşlara trafik eğitimi verildi. Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Belediye Meydanı'nda İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Bodrum Trafik Jandarma Timlerince stant kuruldu. Alanda genel trafik kuralları, yayaların uyacağı kurallar, bisiklet ve elektrikli skuter kullanma kuralları, kask ve koruyucu ekipman kullanımı, reflektif yelek kullanımı ve emniyet kemeri kullanımı konuları anlatıldı.

