Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Bodrum'da turizm sezonu önü, ulaşım sorunlarının ele alındığı toplantı yapıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, turizm sezonu öncesi ulaşım sorunlarının ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 19:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık toplantı salonunda Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında, yaklaşan turizm sezonu öncesinde yarımadanın ulaşım sorunlarını ele almak amacıyla kapsamlı bir trafik koordinasyon ve düzenleme toplantısı yapıldı.


        Toplantının ana gündem maddesini özellikle ana arterler üzerinde yoğunlaşan trafik sorunu ve bu duruma yönelik stratejik planlamalar oluşturdu.

        Yarımadanın trafiği en yoğun bölgeleri için hazırlanan projelerin detaylı ele alındığı oturumda, çözüm yolları üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

        Trafiğin rahatlatılması amacıyla geliştirilecek güncel çalışmaların ve teknik önerilerin hızla hayata geçirilebilmesi için toplantı bünyesinde özel bir komisyon kurulacağı ifade edildi.

        Kurulacak bu komisyon, Bodrum'un ulaşım ağını iyileştirecek projeleri koordine ederek hazırlıkların tamamlanması için çalışmalar yürütecek.

        Toplantıya, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Profesör Dr. Mustafa Ilıcalı, siyasi parti temsilcileri, Karayolları ve Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, oda başkanları, kurum amirleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

