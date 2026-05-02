Bodrum'da yanarak batan 7 motoryatın enkazı denizden çıkarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında batan 7 motoryatın enkazı denizden çıkarıldı. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda batan motoryatların enkazlarının denizden çıkarılması için çalışma yürütüldü. Yanan 7 motoryatın enkazı denizden çıkarılarak marina içerisinde çekek sahasına alındı. Ekiplerce deniz dibinde ve yüzeyinde yeniden temizlik çalışması başlatıldığı öğrenildi. Çekek alanına getirilen yatların büyük çapta yandığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü. Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada 21 Mart'ta çıkan yangında 7 motoryat yanarak batmıştı. Yangın sonrası denizde oluşan kirliliğin ve tekne enkazlarının kaldırılmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.

