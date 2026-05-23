        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Can dostu "Cango" ile denizde kürek çekip motosikletle gezintiye çıkıyor

        ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Fatih Kunur, yanından hiç ayırmadığı köpeği "Cango" ile her sabah kayıkla körfeze açılıyor, motosikletle gezintiye çıkıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Yıllarca farklı sektörlerde çalıştıktan sonra emekli olan Kunur, 10 yıl önce küçük bir köpek sahiplendi.

        Yanından ayırmadığı köpeğine "Cango" ismini veren Kunur, patili dostunu motosiklet ya da arabayla gittiği her yere götürüyor.

        Köpeğiyle aynı ismi taşıyan kayığı da bulunan Kunur, her sabah "Cango" ile Fethiye Körfezi'ne açılıyor.

        "Cango"nun da en sevdiği aktiviteler arasında yer alan kayık gezisi, görenlerin ilgisini çekiyor.

        Kunur, AA muhabirine, köpeğin kendisine can yoldaşı olduğunu, "Cango"nun evladından farkı bulunmadığını söyledi.

        Her yere köpeğiyle gittiğini, onu insan büyütür gibi büyütüp ilgilendiğini anlatan Kunur, "Günün 24 saati köpeğimle beraberim. Makul olan her yere onu da götürüyorum. Tekne, araba, motor ile geziyoruz, yürüyüş yapıyoruz. Konuştuğum belki 100 kelimeyi anlıyor. Özel bir eğitim aldırmadım, yıllarca aynı ev içinde yaşadığımız için her söylediğimi anlıyor." dedi.

        Hava şartları uygun olduğu sürece hemen her gün "Cango" ile bir saat de olsa kürek çektiklerini dile getiren Kunur, aktivitenin onun da çok hoşuna gittiğini belirtti.

        ​​​​​​​- "Yanımdan hiç ayrılmaz"

        "Cango"nun evden çıktıkları zaman çocuklar gibi heyecanlandığını vurgulayan Kunur, şöyle konuştu:

        "Evde hazırlık yapmaya başladığım zaman çıkacağımızı anlıyor. Trafik eğitimi de var, ben komut vermeden yoldan karşıya geçmez. Yanımdan hiç ayrılmaz. Çalıştığım dönemde 'Emekli olursam bir tekne alacağım.', bir de 'Köpek besleyeceğim.' dedim. Adını da bir filmden esinlenerek koydum. Tekneme köpeğimin ismini verdim, arabada ismi yazılı. Onu çok seviyorum. Daha doğrusu hayvanları çok seviyorum. Zaten hayvanı sevmeyen insan da sevmez."

        "Cango" ile körfezdeki gezisinin insanların dikkatini çektiğini aktaran Kurgun, "İnsanların bu durum hoşuna gidiyor ve genelde fotoğrafımızı çekiyorlar. 'Cango' yüzmeyi de çok sever. Her gün kısmen de olsa denize giriyor." diye konuştu.


        Kunur, köpeğiyle yaptıkları aktivitelerin zaman zaman sosyal medyada da paylaşıldığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

