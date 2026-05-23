"Candela Concert" Bodrum'da sanatseverlerle buluştu

Klasik müzik eserlerinin, mum ışığıyla aydınlatılmış özel sahne kurgusuyla sunulduğu "Candela Concert" Türkiye turnesi kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser verdi. İnspera Bodrum Kültür Sanat Merkezi Livaneli Sahne'de gerçekleştirilen konserde, piyanist Dengin Ceyhan ile tenor Fatih Kayhan ve soprano Işılay Meriç Karataş, klasik müzik eserlerinden modern düzenlemelere uzanan seçkin bir repertuvarı dinleyicilerle buluşturdu. Organizasyon kapsamında hazırlanan sahne tasarımıyla katılımcılara klasik konser anlayışının ötesinde duygulu bir deneyim sunuldu. Salonun mimarisi ve akustiğiyle bütünleşen performans, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Candela Concert'in Türkiye turnesi kapsamında farklı şehirlerde sanatseverlerle buluşmaya devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.