Dalaman Havalimanı nisan ayında 300 bin yolcuya hizmet verdi

Dalaman Havalimanı, nisan ayında 300 bin 35 yolcu ağırladı.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, havalimanının nisan ayında 300 bin 35 yolcuya hizmet verdiği belirtildi.



Açıklamada, nisanda uçak sayısının 3 bin 34, taşınan yük miktarının da 3 bin 191 ton olduğu ifade edildi.



Son 4 ayda ise 587 bin 185 yolcuya hizmet verildiği, uçak sayısının 6 bin 538, taşınan yük miktarının da 5 bin 418 ton olduğu kaydedildi.

