Datça'da firar eden arı kolonisi, vatandaşları endişelendirdi

–Muğla'nın Datça ilçesinde oğul veren ve kovandan kaçan yüzlerce arı, kentteki vatandaşların endişeli anlar yaşamasına neden oldu.



Kentte oğul veren bir kovandan kaçtığı tahmin edilen arı kolonisi, İskele Mahallesi’ndeki kumluk plajında bir süre gezdikten sonra bir ağaca kondu.



Arıları fark eden esnaf durumu belediye ekiplerine bildirdi. Bu sırada çok sayıda arının etrafta uçuşması çevredeki vatandaşlar ve esnafta tedirginlik yarattı.



Bölgede bulunan bazı kişiler ağaç altında park ettikleri motosikletlerini almakta güçlük çekti.



Bölgede arıların vatandaşlara saldırmadığı ve herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.



Yetkililer, arıların bu şekilde toplu halde bir noktada toplanmasının genellikle "oğul verme" olarak bilinen doğal bir davranış olduğuna dikkat çekti.

