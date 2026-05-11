Datça'da "Gençlik Sizin Eseriniz" projesi kapsamında öğretmenlere bilgilendirme semineri düzenlendi

Muğla’nın Datça ilçesinde “Gençlik Sizin Eseriniz” projesi kapsamında ortaokul ve lise öğretmenlerine yönelik bilgilendirme semineri yapıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca Yılmazlar Ortaokulu Toplantı Salonu’nda düzenlenen seminerde, gençlerin bilinçli, güvenli ve sağlıklı bir geleceğe hazırlanmasına yönelik konular ele alındı.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “Eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür eder, seminere katılım sağlayan öğretmenlerimize çalışmalarında başarılar dileriz.” ifadesine yer verildi.

