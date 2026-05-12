Datça'da öğrenciler "Akran Nezaketi Dileriz" projesinin tiyatrosunu sergiledi

Muğla'nın Datça ilçesinde öğrenciler, "Akran Nezaketi Dileriz" adlı projeyi tiyatro ve drama etkinliğiyle sergiledi. Yılmazlar Ortaokulu 5-F sınıfı öğrencileri, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Esen Doğan rehberliğinde "Akran Nezaketi Dileriz" adlı projeyi hazırladı. Öğrenciler tarafından sergilenen gösteride, akran nezaketi, zorbalıkla mücadele ve siber suçlara karşı bilinçli olunması konuları ele alındı. Farkındalık oluşması amaçlanan tiyatro, izleyicilerin beğenisini topladı. Tiyatroyu, Belediye Başkanı Aytaç Kurt ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal da izledi.

