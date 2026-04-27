Datça'da silahlı saldırı olayıyla ilgili yakalanan 3 kişi tutuklandı

Muğla’nın Datça ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.



Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.



24 Nisan'da İskele Mahallesi Ambarcı Kavşağı'ndaki emlak ofisinde oturan eski AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin’e motosikletle yoldan geçen kişilerce ateş açılmış, ayak ve kasığından yaralanan Laçin, 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırılmıştı.



Laçin, Datça'daki ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiş, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı.

