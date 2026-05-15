Eskrimde Flöre Federasyon Kupası Fethiye'de başladı

Eskrimde, Yıldız, Genç ve Büyükler Flöre Federasyon Kupası müsabakaları Muğla'nın Fethiye İlçesinde başladı. Türkiye Eskrim Federasyonunun Beşkaza Spor Salonu'nda düzenlediği organizasyona 350 sporcu katılıyor. Türkiye Eskrim Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Koordinatörü Mert Uzunay, AA muhabirine, "Etkinlik, Büyükler Avrupa ve Dünya Şampiyonası ile Akdeniz Oyunları için son bir seçme niteliğinde." dedi. Kupa, 17 Mayıs'ta sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.