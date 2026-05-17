        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 18:39 Güncelleme:
        Eskrimde Flöre Federasyon Kupası müsabakaları Fethiye'de tamamlandı

        Eskrimde Flöre Federasyon Kupası müsabakaları, Muğla'nın Fethiye ilçesinde sona erdi.

        Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Beşkaza Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 350 sporcu mücadele etti.

        Etkinliğin son gününde sporcular, büyükler kategorisinde dereceye girebilmek için ter döktü.

        Kategorilerine göre dereceye giren isimler şöyle:

        Yıldız Erkek Flöre

        1. Bulut Ali Yıldız

        2. Turhan Bora Doğu

        3. Ali Arıkan




        Yıldız Kadın Flöre

        1. Ada Küfeciler

        2. Nil Kırtay

        3. Selin Ece İncesu




        Genç Erkek Flöre

        1. Kıvanç Kırtay

        2. Hakkı Rüzgar Elvan

        3. Karahan Çinioğlu




        Genç Kadın Flöre

        1. Alara Atmaca

        2. Ada Küfeciler

        3. Nil Kırtay




        Büyük Erkek Flöre

        1. Kıvanç Kırtay

        2. Mukhammad Yusuf Asranov

        3. Ateş Yılmazkarasu




        Büyük Kadın Flöre

        1. Elvin Gülışık

        2. Ada Küfeciler

        3. Aslı Özüçağlı




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

