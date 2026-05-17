Eskrimde Flöre Federasyon Kupası müsabakaları Fethiye'de tamamlandı

Eskrimde Flöre Federasyon Kupası müsabakaları, Muğla'nın Fethiye ilçesinde sona erdi. Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Beşkaza Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 350 sporcu mücadele etti. Etkinliğin son gününde sporcular, büyükler kategorisinde dereceye girebilmek için ter döktü. Kategorilerine göre dereceye giren isimler şöyle: Yıldız Erkek Flöre 1. Bulut Ali Yıldız 2. Turhan Bora Doğu 3. Ali Arıkan Yıldız Kadın Flöre 1. Ada Küfeciler 2. Nil Kırtay 3. Selin Ece İncesu Genç Erkek Flöre 1. Kıvanç Kırtay 2. Hakkı Rüzgar Elvan 3. Karahan Çinioğlu Genç Kadın Flöre 1. Alara Atmaca 2. Ada Küfeciler 3. Nil Kırtay Büyük Erkek Flöre 1. Kıvanç Kırtay 2. Mukhammad Yusuf Asranov 3. Ateş Yılmazkarasu Büyük Kadın Flöre 1. Elvin Gülışık 2. Ada Küfeciler 3. Aslı Özüçağlı

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.