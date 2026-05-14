Fethiye açıklarında özel teknede rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında özel teknede rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında özel teknede bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi. Sahil güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi hastaneye kaldırıldı.

