        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Fethiye Belediye Başkanı Karaca, silahlı saldırıda yaralandı

        Fethiye Belediye Başkanı Karaca, silahlı saldırıda yaralandı

        Silahlı saldırı sonucu ayağından yaralanan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, hastaneye kaldırıldı.

        Giriş: 23.05.2026 - 16:48 Güncelleme:
        Alınan bilgiye göre, Akarca Mahallesi'nde maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Karaca yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ayağından yaralanan Karaca, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        - "Başkanımızın sağlık durumu son derece iyi"

        Hastaneye gelerek Karaca'nın durumuyla ilgili bilgi alan Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Karaca ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Yaşanan olay nedeniyle üzgün ve kızgın olduklarını ifade eden Akkaya, "Başkanımızın sağlık durumu son derece iyi. Endişe edecek bir durum yok. Doktorlarımız da işinin ehli, müdahale edildikten sonra sağlığına kavuşacak. Bizim üstümüze düşen failin en kısa zamanda yakalanması. İlçemizde böyle şeylerin tekrarlanmaması için her türlü tedbiri almak. diye konuştu.

        Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

