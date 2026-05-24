Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırı düzenleyen 3 kişi yakalandı

        Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırı düzenleyen 3 kişi yakalandı

        Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın silahla yaralanmasına ilişkin saldırıyı gerçekleştiren zanlı ile onunla hareket eden, kaçmasına yardım eden 2 şüpheli düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 11:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırı düzenleyen 3 kişi yakalandı

        Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın silahla yaralanmasına ilişkin saldırıyı gerçekleştiren zanlı ile onunla hareket eden, kaçmasına yardım eden 2 şüpheli düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

        Karaca'nın uğradığı silahlı saldırının ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri faillerin yakalanması için çalışma yürüttü.

        Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, silahlı saldırıyı gerçekleştiren maskeli şüphelinin 20 Mayıs'ta İstanbul'dan otobüsle Fethiye'ye gelerek olay yeri çevresinde keşif yaptığını, saldırının ardından ticari taksi kullanarak Bodrum ilçesine kaçtığını tespit etti.

        - Saldırgan ve suç ortağı Bodrum'da yakalandı

        İnceleme sonucunda kimliği belirlenen ve suça sürüklenen çocuk E.T.Ç. ile onun saklanmasına yardım eden T.D., Bodrum ilçesi Koyunbaba Mahallesi'ndeki bir adrese sabaha karşı düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

        Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, saldırganın Fethiye'den Bodrum'a kaçtığı ticari taksinin ücretini ödeyen ve İstanbul'dan Bodrum'a gelen bir diğer bağlantılı şüpheli H.N.'yi de Milas ilçesinde düzenledikleri operasyonla yakaladı.

        - Saklandıkları adreste uyuşturucu bulundu

        Şüphelilerin Bodrum'da saklandığı ikamette yapılan aramalarda yaklaşık 700 gram skunk uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi.

        Yakalanan 3 şüphelinin olay anında uyuşturucu ve alkol etkisinde olduğu belirlenirken, suç unsuru silahın bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

        "Dün Fethiye ilçesinde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayı ile ilgili olarak İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekiplerince koordineli yürütülen çalışma kapsamında olayın faili ve birlikte hareket eden 3 şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan şüpheliler hakkında gerekli çalışmalar yapılmakta olup gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir."

        - Olay

        Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, dün evinin çevresinde keşif yapan maskeli bir şüphelinin silahlı saldırısına uğrayarak ayağından yaralanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Genel merkezin teslimini talep ederiz"
        "Genel merkezin teslimini talep ederiz"
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        İsrail basını yazdı: Tel Aviv ABD-İran anlaşmasından endişeli
        İsrail basını yazdı: Tel Aviv ABD-İran anlaşmasından endişeli
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Her yerde sağanak var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Her yerde sağanak var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Hull City, 90+5'te Premier Lig'e yükseldi!
        Hull City, 90+5'te Premier Lig'e yükseldi!
        Çok fazla insan var ama hiç aşk yok!
        Çok fazla insan var ama hiç aşk yok!
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?

        Benzer Haberler

        Öğrenciler ileri analiz yöntemlerini laboratuvarda inceledi
        Öğrenciler ileri analiz yöntemlerini laboratuvarda inceledi
        Köyceğiz'de miniklere Kur'an-ı Kerime geçme töreni yapıldı
        Köyceğiz'de miniklere Kur'an-ı Kerime geçme töreni yapıldı
        Muğla'da şampiyonlara görkemli karşılama Hazal Burun ve Emircan Haney yurda...
        Muğla'da şampiyonlara görkemli karşılama Hazal Burun ve Emircan Haney yurda...
        Vali Akbıyık, Başkan Karaca'yı hastanede ziyaret etti "Kısa sürede çözeceği...
        Vali Akbıyık, Başkan Karaca'yı hastanede ziyaret etti "Kısa sürede çözeceği...
        GÜNCELLEME - Fethiye Belediye Başkanı Karaca silahlı saldırıda yaralandı
        GÜNCELLEME - Fethiye Belediye Başkanı Karaca silahlı saldırıda yaralandı
        "Candela Concert" Bodrum'da sanatseverlerle buluştu
        "Candela Concert" Bodrum'da sanatseverlerle buluştu