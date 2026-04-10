        Fethiye'de 15. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali başladı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 15. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Fethiye Belediyesi ile Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde Yeşilüzümlü Mahallesi'nde yapılan festivalde, katılımcılara kuzugöbeği çorbası ikram edildi.

        Festival alanında, kadınların tezgahlarda dokuduğu "dastar bezi", yöresel el sanatları ve yiyecekler satışa sunuldu.

        Bazı mahalle sakinleri de ormandan topladıkları kuzugöbeği mantarlarını kilosu 1500 ila 2 bin liradan satışa sundu. Kurutulmuş kuzugöbeği ise kilosu 6 bin liradan alıcı bekledi.

        Açılış töreninde konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 3 gün sürecek festival kapsamında farklı panel ve etkinliklerin düzenleneceğini söyledi.

        Fethiye'nin birçok ilçeye kıyasla öz kültürünü kaybetmeyen nadir kentlerden olduğunu belirten Karaca, "Farklı kentlerden ilçeye göç edenlerle kentimizi geliştiriyoruz." dedi.

        Törende, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı da konuşma yaptı.

        Yöresel halk oyunları ekiplerinin gösteri de sunduğu festival, 12 Nisan'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Transit vize sorunu çözüldü
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Fenerbahçe'nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Rum polisi kaçırmıştı... 62 yıl sonra defnedildi!
        Yakalanmadan telefonunu kırdı! Polis tamir ettirdi!
        Polis Haftası'nı kutladı
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        AK Parti Muğla Milletvekili Mete'den yatırım açıklaması
        Seydikemer'de Türk Polis Teşkilatının 181. Kuruluş Yıl Dönümü törenle kutla...
        Muğla Valisi Akbıyık'tan Türk Polis Teşkilatı'nın 181. yılına özel kabul
        Muğla'da Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci yılı törenle kutlandı
        Muğlaspor'a Karaman deplasmanı öncesi moral kahvaltısı
        Yoldan çıkıp 15 metreden yuvarlanan beton mikserinin şoförü yaralandı
