Fethiye'de 38 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 38 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, üç farklı suçtan hakkında 38 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.C'nin ilçede olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla Çatalarık Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

