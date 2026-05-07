        Fethiye'de anaokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde anaokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde anaokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 14:56 Güncelleme:
        Fethiye'de anaokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde anaokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Taşyaka Mahallesi'ndeki Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, direksiyon başına geçerek trafik işaretleri ve kurallarını deneyimledi.

        Trafik Büro Amirliği ekiplerince çocuklara kırmızı ışıkta durma, yaya geçidi kullanımı, park alanları ve üst geçit kuralları anlatıldı.

        Programa katılan Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, her yıl mayıs ayının ilk haftasında Trafik Haftası kapsamında farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

        Trafik kazalarında her yıl binlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirten Akkaya, "Küçük yaşta trafik kurallarına saygıyı öğretebilirsek kayıpları azaltabiliriz. Devletimiz çok güzel yollar yapıyor ancak bu yolları kullanan insanların trafik işaretlerine dikkat etmesi ve diğer sürücülere saygı göstermesi gerekiyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

