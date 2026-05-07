Fethiye'de anaokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde anaokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Taşyaka Mahallesi'ndeki Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, direksiyon başına geçerek trafik işaretleri ve kurallarını deneyimledi.



Trafik Büro Amirliği ekiplerince çocuklara kırmızı ışıkta durma, yaya geçidi kullanımı, park alanları ve üst geçit kuralları anlatıldı.



Programa katılan Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, her yıl mayıs ayının ilk haftasında Trafik Haftası kapsamında farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.



Trafik kazalarında her yıl binlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirten Akkaya, "Küçük yaşta trafik kurallarına saygıyı öğretebilirsek kayıpları azaltabiliriz. Devletimiz çok güzel yollar yapıyor ancak bu yolları kullanan insanların trafik işaretlerine dikkat etmesi ve diğer sürücülere saygı göstermesi gerekiyor." dedi.

