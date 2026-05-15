Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Fethiye'de bir kişinin evinde öldürülmesiyle ilgili 6 sanığın yargılanması sürüyor

        Fethiye'de bir kişinin evinde öldürülmesiyle ilgili 6 sanığın yargılanması sürüyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişinin evinde öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 19:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye'de bir kişinin evinde öldürülmesiyle ilgili 6 sanığın yargılanması sürüyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişinin evinde öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Sefer K, Rabia G, Murat K. ile müşteki ve tarafların avukatları hazır bulundu.

        Tutuksuz yargılanan Yağmur A, Hüseyin K. ile Emine T. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Duruşmada tanık olarak dinlenen Gizem K, evi İbrahim Solak'a kiralama sürecini anlattı.

        İşe aldığı emlak ofisinde İbrahim Solak'ın, Sefer K. ile konuştukları iddiasıyla Yağmur A. ile tartıştığını ileri süren Gizem K, "Yağmur, kendisinin değil Rabia'nın Sefer ile görüştüğünü söyledi. İbrahim daha sonra bana 'Abla bu evi değiştirmemiz lazım çünkü Sefer beni öldürecek.' dedi. Ben de evin kirası henüz ödenmediği için bu değişikliği sonra yapacağımızı söyledim." dedi.

        Sanık Yağmur A. ise sanık Sefer K. ile bu olaydan önce kendisinin değil Rabia G'nin görüştüğünü iddia etti.

        Yağmur A, Sefer K. ile adına çektiği 220 bin liralık krediyi ödemesini söylemek için olaylardan önce görüşme yaptığını ileri sürdü.

        Sefer K. de suçlunun Yağmur A. olduğunu, Yağmur A'nın suçu kendisine ve Murat K'ye attığını öne sürdü.

        Olayda iki silah olduğunu, maktulün silahını baraja, kendi silahını dereye attığını anlatan Sefer K, "Yağmur, silahları yok etmemi istemişti." dedi.

        Murat K. ise masum olduğunu düşündüğü bir kızı kurtarmak için olay yerine gittiğini ve mağdur olduğunu savundu.

        Olay anında odada olmadığını ileri süren Murat K. "Keşke kimin yaptığını görseydim de size söyleseydim. Sadece bir aksiyon ile eve girdim. Ben suçsuzum." ifadelerini kullandı.

        Sanık Rabia G, Sefer K. ile hiçbir şekilde görüşmediğini iddia etti.

        Yağmur A. ile internetteki canlı yayın programlarında Sefer K'nin yayınına katıldıklarını belirten Rabia G, "Yağmur ile Sefer burada konuştu. Yağmur bana 'Sefer'in yanına gidelim, onunla Bodrum'da yaşayalım.' dedi. Ben de bu teklifi reddettim. İbrahim evde yokken Yağmur sürekli Sefer ile konuşuyordu." ifadelerini kullandı.

        Diğer sanıklar Hüseyin K. ile Emine T'nin avukatı ve tanığın dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        İbrahim Solak'ın Esenköy Mahallesi'ndeki evinde 18 Mayıs 2025'te hareketsiz yattığını görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmiş, başına mermi isabet eden Solak'ın yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

        Çevredeki güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek Manisa'da yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, olayla ilgileri olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Tutuklu sanıklar Sefer K, Rabia G, Murat K. ile tutuksuz yargılanan Yağmur A, Hüseyin K. ile Emine T. hakkında "kasten öldürme" suçundan hazırlanan iddianame, Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Galatasaray'dan şampiyonluk turu!
        Galatasaray'dan şampiyonluk turu!
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Yoğun bakıma alındı
        Yoğun bakıma alındı
        Öğrenci servisi devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Öğrenci servisi devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?

        Benzer Haberler

        Datça'da vatandaşlara cilt kanseri bilgilendirmesi yapıldı
        Datça'da vatandaşlara cilt kanseri bilgilendirmesi yapıldı
        Bordüre çarpan otomobil devrildi; kaza kamerada
        Bordüre çarpan otomobil devrildi; kaza kamerada
        Eskrimde Flöre Federasyon Kupası Fethiye'de başladı
        Eskrimde Flöre Federasyon Kupası Fethiye'de başladı
        Muğla'da 29 özel birey bir günlüğüne asker oldu
        Muğla'da 29 özel birey bir günlüğüne asker oldu
        Duvara çarpan otomobil devrildi
        Duvara çarpan otomobil devrildi
        Muğla'da engellilerin askerlik sevinci
        Muğla'da engellilerin askerlik sevinci