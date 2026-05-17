Fethiye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Giriş: 17.05.2026 - 16:22 Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Taşyaka Mahallesi Deliktaş mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 3 arazöz, orman yangını söndürme işçileri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri