Fethiye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.



Taşyaka Mahallesi Deliktaş mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 3 arazöz, orman yangını söndürme işçileri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

