        Fethiye'de Ege Bölgesi Kadın Muhtarlar Çalıştayı başladı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ege Bölgesi Kadın Muhtarlar Çalıştayı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 14:00 Güncelleme:
        Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği ile Muğla Valiliği işbirliğiyle ilçedeki bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı, yerel yönetimin en temel yapı taşlarından olan muhtarlık kurumunu kadın muhtarların bakış açısıyla değerlendirmek amacıyla bir araya olduklarını söyledi.

        Çalıştayın güçlü işbirliklerine vesile olacağına inandığını ifade eden Sarı, "Muhtarlık, vatandaş ile devlet arasında doğrudan bağ kuran, sorunların en hızlı şekilde tespit edilip çözüme kavuşturulduğu bir yönetim birimidir. Kadınlarımızın bu görevde daha fazla yer alması, toplumsal gelişmişliğin ve demokratik olgunluğun önemli bir göstergesidir." dedi.

        Sarı, kadınların empati gücü, uzlaşmacı yaklaşımı ve çözüm odaklı bakışının, yerel yönetimlerde daha dengeli ve sürdürülebilir kararların alınmasına katkı sağladığını dile getirdi.

        Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ise muhtarlığın doğrudan demokrasiye en yakın yapı olduğunu vurguladı.

        Muhtarların hiçbir siyasi partinin rengi olmadan, mahallelerinde herkese eşit mesafede, doğrudan temas ederek hizmet verdiğini belirten Akkaya, "İhtiyaçları yerinde görerek çözüme ulaştırıyorlar. Bu nedenle yaptıkları iş son derece kıymetli. Ancak bu görevi üstlenenler kadın olduğunda, iş daha da anlamlı ve güzel hale geliyor." şeklinde konuştu.

        Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu da muhtarlığın yerel yönetimdeki gücünü arttıracak, yerinden yönetime katkı sağlayacak yeni çalışmalar, yeni kanun teklifleriyle görevlerine devam edeceklerini anlattı.

        Açılışta, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Bölgesi Temsilcisi Ercan Torunoğlulları da konuşma yaptı.

        Çalıştay, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

