Fethiye'de havaya ateş açan kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde havaya ateş açan kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bir kişinin havaya ateş açtığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerce Antalya'ya gideceği tespit edilen şüpheli İ.A. yakalandı. Zanlının aracında yapılan aramada, tabanca, 11 tabanca fişeği ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

