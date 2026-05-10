        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Fethiye'de Uluslararası Göcek Açık Su Yüzme Yarışması sona erdi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen "Uluslararası Göcek Açık Su Yüzme Yarışması" tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 16:30 Güncelleme:
        Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde Göcek Mahallesi'ndeki Yassıca Adası'nda gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye ve yurt dışından 863 sporcu katıldı.

        Yassıca Adası'ndan start alan sporcular ilk gün 1000, 2 bin ve 4 bin metre parkurlarında mücadele etti.

        Yüzücüler, ikinci gün ise 6 bin metrelik parkurda dereceye girebilmek için kulaç attı.

        Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, ilki düzenlenen etkinliğe katılımın memnuniyet verici olduğunu ifade etti.


        Yiğit, dünyanın gözbebeği Göcek açıklarında düzenlenen yarışmayı sürdürerek etkinliği geleneksel hale getirmek istediklerini kaydetti.


        Parkuru birinci tamamlayan sporculardan 17 yaşındaki Yağız Bekçi, AA muhabirine, bazı teknik aksaklılara rağmen yarışın mükemmel olduğunu söyledi.

        Yüzüşü sırasında akıntının olduğunu belirten Bekçi, "Akıntı beni engellemedi. Benim yaptığı tek şey devam etmek." dedi.

        Yarışmada kategorilerine göre dereceye girenler şöyle sıralandı:

        1000 metre kadınlar

        1. Gülşah Eler

        2. Selin Onrat

        3. Sebra Cener

        1000 metre erkekler

        1. Polat Şimşek

        2. Ögeday Samatlı

        3. Yağız Bekçi

        2 bin metre kadınlar

        1. Maya Erdoğan

        2. Ece Samatlı

        3. Gülşah Eler

        2 bin metre erkekler

        1. Yağız Bekçi

        2. Polat Şimşek

        3. Ögeday Samatlı

        4 bin metre kadınlar

        1. Gülşah Eler

        2. Maya Erdoğan

        3. Selin Onrat

        4 bin metre erkeklerde

        1. Yağız Bekçi

        2. Ögeday Samatlı

        3. Duygun Yurteri

        6 bin metre kadınlar

        1. Duru Altındaşoğlu

        2. Maya Erdoğan

        3. Elif Berke

        6 bin metre erkekler

        1. Yağız Bekçi

        2. Adnan Lütfi

        3. Cevat Lütfi


        Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

