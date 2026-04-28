Fethiye'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda 2 şüphelinin araçla, il dışından uyuşturucu madde getireceği bilgisini edinen ekipler, tespit ettikleri aracı durdurdu.



Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 805 lira ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

