        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri FTSO, YÖREX'te Fethiye ve Seydikemer'in yöresel zenginliklerini tanıtıyor

        FTSO, YÖREX'te Fethiye ve Seydikemer'in yöresel zenginliklerini tanıtıyor

        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO), bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) Fethiye ve Seydikemer'in coğrafi işaretli ve yerel ürünlerini ziyaretçilerle buluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 13:54 Güncelleme:
        FTSO'dan yapılan açıklamaya göre, "Sizin Oraların Nesi Meşhur?" sloganıyla Antalya'da kapılarını açan fuar, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yöresel değerleri aynı çatı altında topladı.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin çatısı altında Muğla Oda ve Borsası ile birlikte fuarda yerini alan FTSO'nun standını ziyaret edenler Fethiye tarhanası ile çifte kavrulmuş Fethiye tahininin tadına baktı.


        Stantta, Fethiye tarhanasından yapılan çorba yoğun ilgi görürken, Fethiye tahini ve tahinden yapılan kurabiyeler de ziyaretçilere ikram edildi.

        Stantta ayrıca coğrafi işaretli ürün satan FTSO üyesi firmaların ürünleri tanıtıldı. Ziyaretçiler, Seydikemer'in serin sularında yetişen ve özel yöntemlerle hazırlanan füme alabalığın da tanına baktı.

        Fethiye tarhanasından yapılan çorbanın başına geçerek ikramda bulunan FTSO Başkanı Osman Çıralı, Fethiye ve Seydikemer'in yerel ve coğrafi işaretli ürünleri hakkında bilgi verdi.

        Halk arasında göceli tarhana olarak bilinen Fethiye tarhanasının hazırlanılışını anlatan Çıralı, "Fethiye tarhanasını diğer tarhanalardan ayıran en önemli özelliği yöreye özgü sebzelerin ve birden fazla bakliyatın kullanılması. Ayrıca tarhana kekiği dediğimiz Fethiye ve Seydikemer'in yaylalarında yetişen aromatik kekik de tarhanamızın yapımında kullanılıyor. Yöremize özgü tekniklerle yapılan şifa kaynağı Fethiye tarhanamızın, bağışıklık sistemini güçlendirici probiyotik özelliği de var." dedi.

        Fuara katılan FTSO Yönetim Kurulu üyeleri Süleyman Uysal, Muhsin Gümüş, Halil İbrahim Öztürk, Veli Önver ve Emre Başaran da katılımcılara yerel ürünleri tanıtarak vatandaşların sorularını cevapladı.

        YÖREX'in yerel değerlerin görünürlüğünü artıran önemli bir organizasyon olduğuna dikkati çeken Çıralı, fuarda yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Fuarın bu yıl Fethiye adına ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan Çıralı, Fethiye Kuzu Göbeği Mantarı için yapılan coğrafi işaret başvurusunun Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayımlandığını açıkladı.

        Çıralı, askı sürecinin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin coğrafi işaretli ürün sayısının 7'ye ulaşacağını belirtti.

        FTSO'nun yerel ürünlerin korunması ve markalaşması çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü belirten Çıralı, bu ürünlerin yalnızca ekonomik değer taşımadığını, aynı zamanda bölgenin kültürünü, geçmişini ve üretim geleneğini yansıttığını vurguladı.

        Fuar, 26 Nisan'a kadar açık kalacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Türkiye Formula 1'i bekliyor
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Galatasaray cephesinden koruyucu ekipman yanıtı!
        15 yıl kaçtı... 9 kez estetik yaptırdı! Cinayetten aranıyordu!
        Perde arkasını anlattı
        Meydan okuyor
        Dursun Özbek yönetimi vites artırdı!
        "Cenazemiz var kapalıyız" kamuflesi! Kuyumcu vitriniyle kara para aklandı
        Bekarlığa veda etti
        Model Irmak Öztaş fırıncı oldu
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Fethiye'de 38 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bodrum'da su alan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
        Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
        3 milyon yerel tohum dağıtıldı
        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine alternatif yol arayışı
        Arda Deniz Onat davasında sanıklara yurt dışı yasağıyla tahliye kararı
