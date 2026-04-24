FTSO, YÖREX'te Fethiye ve Seydikemer'in yöresel zenginliklerini tanıtıyor

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO), bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) Fethiye ve Seydikemer'in coğrafi işaretli ve yerel ürünlerini ziyaretçilerle buluşturuyor.





FTSO'dan yapılan açıklamaya göre, "Sizin Oraların Nesi Meşhur?" sloganıyla Antalya'da kapılarını açan fuar, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yöresel değerleri aynı çatı altında topladı.



Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin çatısı altında Muğla Oda ve Borsası ile birlikte fuarda yerini alan FTSO'nun standını ziyaret edenler Fethiye tarhanası ile çifte kavrulmuş Fethiye tahininin tadına baktı.





Stantta, Fethiye tarhanasından yapılan çorba yoğun ilgi görürken, Fethiye tahini ve tahinden yapılan kurabiyeler de ziyaretçilere ikram edildi.



Stantta ayrıca coğrafi işaretli ürün satan FTSO üyesi firmaların ürünleri tanıtıldı. Ziyaretçiler, Seydikemer'in serin sularında yetişen ve özel yöntemlerle hazırlanan füme alabalığın da tanına baktı.



Fethiye tarhanasından yapılan çorbanın başına geçerek ikramda bulunan FTSO Başkanı Osman Çıralı, Fethiye ve Seydikemer'in yerel ve coğrafi işaretli ürünleri hakkında bilgi verdi.



Halk arasında göceli tarhana olarak bilinen Fethiye tarhanasının hazırlanılışını anlatan Çıralı, "Fethiye tarhanasını diğer tarhanalardan ayıran en önemli özelliği yöreye özgü sebzelerin ve birden fazla bakliyatın kullanılması. Ayrıca tarhana kekiği dediğimiz Fethiye ve Seydikemer'in yaylalarında yetişen aromatik kekik de tarhanamızın yapımında kullanılıyor. Yöremize özgü tekniklerle yapılan şifa kaynağı Fethiye tarhanamızın, bağışıklık sistemini güçlendirici probiyotik özelliği de var." dedi.



Fuara katılan FTSO Yönetim Kurulu üyeleri Süleyman Uysal, Muhsin Gümüş, Halil İbrahim Öztürk, Veli Önver ve Emre Başaran da katılımcılara yerel ürünleri tanıtarak vatandaşların sorularını cevapladı.



YÖREX'in yerel değerlerin görünürlüğünü artıran önemli bir organizasyon olduğuna dikkati çeken Çıralı, fuarda yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Fuarın bu yıl Fethiye adına ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan Çıralı, Fethiye Kuzu Göbeği Mantarı için yapılan coğrafi işaret başvurusunun Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayımlandığını açıkladı.



Çıralı, askı sürecinin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin coğrafi işaretli ürün sayısının 7'ye ulaşacağını belirtti.



FTSO'nun yerel ürünlerin korunması ve markalaşması çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü belirten Çıralı, bu ürünlerin yalnızca ekonomik değer taşımadığını, aynı zamanda bölgenin kültürünü, geçmişini ve üretim geleneğini yansıttığını vurguladı.



Fuar, 26 Nisan'a kadar açık kalacak.

