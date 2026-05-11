Futbol: Trendyol 1. Lig play-off
Stat:Bodrumİlçe
Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Samet Çiçek
Sipay Bodrum FK: Sousa, Omar İmeri (Dk. 62 Cenk Şen), Ajeti, Ali Aytemur, Mustafa Erdilman (Dk. 90+4 İsmail Tarım), Brazao (Dk. 62 Gökdeniz Bayrakdar), Berşan Yavuzay (Dk. 79 Mert Yılmaz), Yusuf Sertkaya, Hotic (Dk. 79 Ege Bilsel), Ali Habeşoğlu, Seferi
Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Arda Şengül, Üzeyir Ergün (Dk. 74 Aleksic), Erkan Kaş, Serdar Gürler, Pedrinho (Dk. 74 Oğuz Gürbulak), Fredy, Yusuf Erdoğan (Dk. 56 Burak Çoban), Thiam, Ahmed Ildız (Dk. 56 Ferhat Yazgan)
Goller: Dk. 65 Ali Aytemur (Sipay Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 32 Omar Imeri, Dk. 83 Diogo Sousa (Sipay Bodrum FK), Dk. 82 Burak Çoban, Dk. 86 Ferhat Yazgan (Arca Çorum FK)
MUĞLA
