        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri GÜNCELLEME - Fethiye Belediye Başkanı Karaca silahlı saldırıda yaralandı

        GÜNCELLEME - Fethiye Belediye Başkanı Karaca silahlı saldırıda yaralandı

        Silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 23:09 Güncelleme:
        Alınan bilgiye göre, Akarca Mahallesi'nde maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Karaca, yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Bacağından yaralanan Karaca, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        - "Başkanımızın sağlık durumu son derece iyi"

        Hastanede Karaca'nın durumuyla ilgili bilgi alan Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Karaca ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Yaşanan olay nedeniyle üzgün olduklarını ifade eden Akkaya, "Başkanımızın sağlık durumu son derece iyi. Endişe edecek bir durum yok. Doktorlarımız müdahale ettikten sonra sağlığına kavuşacak. Bizim üstümüze düşen failin en kısa zamanda yakalanması. İlçemizde böyle şeylerin tekrarlanmaması için her türlü tedbiri almak." diye konuştu.

        Hastaneye gelerek Karaca'yı ziyaret eden Muğla Valisi İdris Akbıyık ise Belediye Başkanı Alim Karaca'ya yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınadığını söyledi.

        Karaca'nın hayati tehlikesinin bulunmadığını vurgulayan Akbıyık, şunları kaydetti:

        "Diz kısmından bir el ateş etmek suretiyle yaralanıyor. Konutu civarında dolaşan genç bir şahıs tarafından saldırı yapılıyor. Yaşanan arbede sırasında silahı doğrulttuğu anda başkanımız müdahale ediyor ve sol diz kısmında yaralanıyor. Şu anda araştırmalar devam ediyor. İl Emniyet Müdürümüz ekipleriyle olayın bizzat başında."

        Akbıyık, şüphelenilen şahıslar olduğunu ve olayın kısa sürede aydınlatılacağını dile getirdi.

        Olayla ilgili bir kişinin ifadesine başvurulduğunu belirten Akbıyık, "Şu an detayları söylememiz çok doğru olmaz. Soruşturma devam ediyor. Çok yönlü olarak hem burada hem farklı illerde ve farklı kurumlarla konuyu çözmeye çalışıyoruz. Memleketin, milletin huzurunu bozmak isteyen kim varsa Türkiye Cumhuriyeti devleti büyüktür, güvenlik güçlerimiz gereğini yapar." ifadelerini kullandı.

        Akbıyık'a ziyaretinde Kaymakam Akkaya ile İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz de eşlik etti.

        Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

