        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri GÜNCELLEME - Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 4'e yükseldi

        Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 4'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 12:00 Güncelleme:
        Karaca'nın Akarca Mahallesi'ndeki evinin önünde silahlı saldırıda yaralanmasına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında bir şüpheliyi daha gözaltına aldı.

        Böylece ifade işlemleri devam eden 3 zanlı ile gözaltına alınanların sayısı 4 oldu.

        Öte yandan ekiplerin bir tabanca da ele geçirdiği öğrenildi.

        Polis ekipleri, olayla ilgili sosyal medyadan ve Belediye Başkanı Karaca'nın tedavi gördüğü hastanenin önündeki kalabalık içerisinde yaptığı yorum ve konuşmalarından dolayı Y.B. isimli kişiyi de gözaltına aldı.

        "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

        - Olay

        Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 23 Mayıs'ta evinin çevresinde keşif yapan maskeli bir şüphelinin silahlı saldırısına uğrayarak ayağından yaralanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, saldırıyı gerçekleştiren zanlı ile onunla hareket ettiği ve kaçmasına yardım eden 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha sonra 1 kişi daha gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

