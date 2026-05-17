GÜNCELLEME - Fethiye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Taşyaka Mahallesi Deliktaş mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 3 arazöz, orman yangını söndürme işçileri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin etkin mücadelesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.