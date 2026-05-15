Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri GÜNCELLEME - Marmaris'te iş yeri kurşunlama soruşturması kapsamında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

        GÜNCELLEME - Marmaris'te iş yeri kurşunlama soruşturması kapsamında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

        Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Marmaris ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması ve "nitelikli yağma" suçuna karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 12:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Marmaris'te iş yeri kurşunlama soruşturması kapsamında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

        Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Marmaris ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması ve "nitelikli yağma" suçuna karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarıana Mahallesi'ndeki bir optik mağazasının 29 Mart 2026'da kurşunlanması üzerine soruşturma başlattı.

        Güvenlik güçlerinin teknik ve fiziki takip çalışmasında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "tehdit" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi suçlara karıştığı iddia edilen zanlıların İzmir'den kiralık araçla Marmaris'e geldikleri tespit edildi.

        Şüphelilerin, yakalanmamak için kiralık araca sahte plaka taktıkları, olay sonrası PTS kayıtlarından kaçmak için güzergah üzerinde yeniden orijinal plakaya döndükleri belirlendi.

        - 3 ilde operasyon

        Muğla, İzmir ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, A.K, M.A.G, G.Ö, F.B.Ö, Y.E.Y, Ö.F.Y, C.A, M.A, R.Ç. ve M.D'yi gözaltına aldı. Şüphelileri Aydın'ın Söke ilçesine kaçırdıkları ileri sürülen B.D.G. ve K.K. de ekiplerce yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan A.K, M.A.G, F.B.Ö, Y.E.Y, Ö.F.Y, C.A, M.A, R.Ç. ve B.D.G. tutuklandı, G.Ö, K.K. ve M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-Lübnan ateşkesi 45 gün uzatıldı
        İsrail-Lübnan ateşkesi 45 gün uzatıldı
        'Türkiye savaşların parçası olmadı'
        'Türkiye savaşların parçası olmadı'
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Galatasaray'dan şampiyonluk turu!
        Galatasaray'dan şampiyonluk turu!
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Yoğun bakıma alındı
        Yoğun bakıma alındı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?

        Benzer Haberler

        Marmaris'te 'gözlükçü kurşunlama' olayında 9 tutuklama
        Marmaris'te 'gözlükçü kurşunlama' olayında 9 tutuklama
        Muğla'da engelli gençler bir günlüğüne bahriyeli oldu
        Muğla'da engelli gençler bir günlüğüne bahriyeli oldu
        Marmaris'in tarihi arı avluları "bal ormanı" projesiyle yeniden canlanıyor
        Marmaris'in tarihi arı avluları "bal ormanı" projesiyle yeniden canlanıyor
        Bodrum'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bodrum'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Fethiye'de bir kişinin evinde öldürülmesiyle ilgili 6 sanığın yargılanması...
        Fethiye'de bir kişinin evinde öldürülmesiyle ilgili 6 sanığın yargılanması...
        Datça'da vatandaşlara cilt kanseri bilgilendirmesi yapıldı
        Datça'da vatandaşlara cilt kanseri bilgilendirmesi yapıldı