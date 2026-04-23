        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri GÜNCELLEME - Muğla'da eski kız arkadaşını bıçakla yaraladığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde eski kız arkadaşını evinin bahçesinde bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 23.04.2026 - 03:03 Güncelleme:
        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güler B'nin Konacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki evinin bahçesinde bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

        Ekipler, saldırganın, Güler B'nin önceki tarihlerde uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı E.K. olduğunu belirledi.

        Suç aleti bıçakla yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Güler B, dün iş dönüşü Konacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki evine geldiği sırada bahçede bıçaklı saldırıya uğramış, göğüs ve kol bölgelerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralanmıştı.

        Kadın, bölgeye gelen sağlık ekibince hastaneye kaldırılmış, olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

