        Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off

        Hentbol Kadınlar Süper Lig'de play-off son hafta maçında Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar Belediyespor'u 40-30 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 19:51 Güncelleme:
        Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresini de 21-13 önde tamamlayan Armada Praxis Yalıkavak, karşılaşmayı da 40-30 kazandı.

        Bu sonuçla Armada Praxis Yalıkavak ligi 39 puanla ikinci sırada bitirdi. Ortahisar Belediyespor ise play-off mücadelesini 19 puanla 4. sırada tamamladı.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende, sezonu ikinci sırada tamamlayan Armada Praxis Yalıkavak oyuncularına madalyaları, Türkiye Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Faruk Akman tarafından verildi.

        Armada Praxis Yalıkavak Başkanı Emin Palalı, yaptığı açıklamada teknik heyete, oyunculara ve kulübe destek veren herkese teşekkür etti.

        Sezon boyunca büyük özveriyle mücadele eden teknik ekip ve sporcuların önemli bir başarı elde ettiğini belirten Palalı, kulübe destek sağlayan sponsorlar, yöneticiler, taraftarlar ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

