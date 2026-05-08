Hint diplomat Shukla, Fethiye'de yamaç paraşütüyle uçuş yaptı

Hindistan'ın İstanbul Muavin Konsolosu Rishabh Shukla, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.



Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fethiye Belediyesi ile resmi görüşmelerde bulunmak üzere kente gelen Shukla, görüşmelerin ardından Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'a çıktı.



Hazırlıkların ardından tandem (ikili) yamaç paraşütü pilotu Zafer Şekerci ile uçuş yapan Shukla, yaklaşık yarım saat Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını izledi.



Belcekız sahiline inen Shukla, gün içinde Fethiye Belediye Başkanı ve ekibiyle son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.



Hindistan Konsolosluğu olarak gelecek ay Fethiye'de çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Shukla, "Bugün bizzat deneyimlediğim yamaç paraşütünün Hint adrenalin tutkunları için de vazgeçilmez olacağını düşünüyorum." dedi.



Shukla, daha önce Macau'da benzeri bir deneyim yaşadığını, Ölüdeniz'in manzarasının eşsiz olduğunu kaydetti.

