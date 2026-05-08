Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Hint diplomat Shukla, Fethiye'de yamaç paraşütüyle uçuş yaptı

        Hint diplomat Shukla, Fethiye'de yamaç paraşütüyle uçuş yaptı

        Hindistan'ın İstanbul Muavin Konsolosu Rishabh Shukla, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 15:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hint diplomat Shukla, Fethiye'de yamaç paraşütüyle uçuş yaptı

        Hindistan'ın İstanbul Muavin Konsolosu Rishabh Shukla, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.

        Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fethiye Belediyesi ile resmi görüşmelerde bulunmak üzere kente gelen Shukla, görüşmelerin ardından Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'a çıktı.

        Hazırlıkların ardından tandem (ikili) yamaç paraşütü pilotu Zafer Şekerci ile uçuş yapan Shukla, yaklaşık yarım saat Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını izledi.

        Belcekız sahiline inen Shukla, gün içinde Fethiye Belediye Başkanı ve ekibiyle son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Hindistan Konsolosluğu olarak gelecek ay Fethiye'de çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Shukla, "Bugün bizzat deneyimlediğim yamaç paraşütünün Hint adrenalin tutkunları için de vazgeçilmez olacağını düşünüyorum." dedi.

        Shukla, daha önce Macau'da benzeri bir deneyim yaşadığını, Ölüdeniz'in manzarasının eşsiz olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Küba'dan ABD'ye: Son derece tehlikeli bir yol
        Küba'dan ABD'ye: Son derece tehlikeli bir yol
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Prof. Dr. Azap'tan Hantavirüs açıklaması: Pandemi riski söz konusu değil
        Prof. Dr. Azap'tan Hantavirüs açıklaması: Pandemi riski söz konusu değil
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Otobüs durağında tacizciyi kayda aldı!
        Otobüs durağında tacizciyi kayda aldı!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        Yok olarak var olmayı seçti
        Yok olarak var olmayı seçti
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!

        Benzer Haberler

        Sağlık Bilimleri Fakültesine 2 yıllık akreditasyon
        Sağlık Bilimleri Fakültesine 2 yıllık akreditasyon
        Muğla'da 2026 yılı "Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Toplantısı" yapıl...
        Muğla'da 2026 yılı "Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Toplantısı" yapıl...
        Marmaris Yat Marin MFK, 1923 Afyonkarahisarspor maçına hazır
        Marmaris Yat Marin MFK, 1923 Afyonkarahisarspor maçına hazır
        Muğlaspor'un küçük sultanları seriyi sürdürdü
        Muğlaspor'un küçük sultanları seriyi sürdürdü
        Kontrolden çıkan otomobil, uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
        Kontrolden çıkan otomobil, uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
        Menteşe'de kültür köprüsü: Gençler İngilizceyi yaşayarak öğreniyor
        Menteşe'de kültür köprüsü: Gençler İngilizceyi yaşayarak öğreniyor