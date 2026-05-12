        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Muğla Valisi Akbıyık'ı ziyaret etti

        İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 22:00 Güncelleme:
        Ziyarette, Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Morris, görev süresi boyunca gösterilen misafirperverlik ve iş birliği için Vali Akbıyık'a teşekkür etti.

        Morris, Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin, turizm, kültür, eğitim ve ekonomik alanlarda güçlenerek devam etmesi temennisinde bulundu.

        Vali Akbıyık ise Büyükelçi Morris’e görev süresi boyunca Muğla’nın doğal, kültürel ve turizm potansiyeline gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek, ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

        Ziyarette Morris'e Konsolos Neale Jones ve Marmaris Fahri Konsolosu Doğan Tugay ile beraberindeki heyet eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

