İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Muğla Valisi Akbıyık'ı ziyaret etti

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.



Ziyarette, Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Morris, görev süresi boyunca gösterilen misafirperverlik ve iş birliği için Vali Akbıyık'a teşekkür etti.



Morris, Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin, turizm, kültür, eğitim ve ekonomik alanlarda güçlenerek devam etmesi temennisinde bulundu.



Vali Akbıyık ise Büyükelçi Morris’e görev süresi boyunca Muğla’nın doğal, kültürel ve turizm potansiyeline gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek, ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.



Ziyarette Morris'e Konsolos Neale Jones ve Marmaris Fahri Konsolosu Doğan Tugay ile beraberindeki heyet eşlik etti.

