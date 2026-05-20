        İztuzu Sahili'ndeki caretta caretta yuva sayısı 21'e ulaştı

        İztuzu Sahili'ndeki caretta caretta yuva sayısı 21'e ulaştı

        Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili'ne gelen nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların, şu ana kadar 21 yuva yaptıkları belirlendi.

        Giriş: 20.05.2026 - 12:12 Güncelleme:
        Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinden yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle kumsaldaki yuvaları koruma ve izleme çalışması yürütüldüğü belirtildi.


        İztuzu'nda şu anda 21 yuvanın tespit edildiği bildirilen açıklamada, "Bir dişi deniz kaplumbağası, yaklaşık 14 gün arayla 3-5 yuva yapabilir. Önümüzdeki haftalarda yuva sayısının daha da artması bekleniyor." bilgisi verildi.


        Kumsalda kaydedilen dron görüntüsüne de değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


        "Görsellerde iki farklı yuvalama izi görülebilir. Bu izlerde, dişi kaplumbağanın yumurtladıktan sonra yuvayı kamufle ederken yaptığı izleri ve gövde hareketleri açıkça görünüyor. Bu karakteristik izler, ekibimizin yuvanın tam yerini tespit etmesine yardımcı oluyor. Doğanın bu özel döngüsünü korumak için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

        Açıklamada, görevliler, yumurtaların tilki, porsuk gibi hayvanların zarar vermemesi için kafesle korumaya aldığı yuvalardan çıkacak yavruların takibi için de kayıt tutulduğu vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

