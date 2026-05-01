Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kaunos Antik Kenti'nde kültür ve değerler şöleni düzenlendi

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Kaunos Antik Kenti'nde "Muğla Köyceğiz Geleceğe İz Projesi Kültür ve Değerler Şöleni" gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 13:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla Valiliği, Köyceğiz Kaymakamlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, 3 bin yıllık tarihi geçmişi bulunan antik kentte düzenlenen etkinlik kapsamında, alanda gezen katılımcılara Kaunos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ufuk Çörtük tarafından bilgi verildi.

        Köyceğiz Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu tarafından Kaunos'un geçmişinin anlatıldığı gösteri sunulan etkinlikte, resim sergisi açıldı.

        Çörtük, yaptığı açıklamada, Vali İdris Akbıyık'ın himayelerinde antik kentte Geleceğe İz Projesi'nin birinci ayağını gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Kentteki bütün liselerin öğrencilerinin katıldığı etkinlikte farklı alanlarda projeler gerçekleştirildiğini belirten Çörtük, şunları kaydetti:

        "Kukla gösterileri, tiyatral gösteriler, kent tanıtımı, yeme içme kültürüne dair çeşitli etkinlikler, el sanatlarımız ve ayrıca Köyceğiz Gençlik İlçe Müdürlüğü de desteklerini esirgemedi. Sonuçta proje, sadece bir gençlik kültür şöleni değil, bir antik kent ile bir ilçe veya il öğrencilerinin, gençlerinin bir araya getirilmesini amaçlamaktaydı. Bu da o anlamda çok değerli. Öğrencilerimize, gençlerimize kültürü tanıtırken, bu kültüre sahip çıkmayı, bu kültürle iç içe olmayı amaçlayan bir projeydi. Kaunos'taki bu etkinlikte de bunu gerçekleştirdiğimize inanıyorum."

        Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı etkinlik, çeşitli ikramların ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

