Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri "Küresel Sumud Filosu" Marmaris'te

        "Küresel Sumud Filosu" Marmaris'te

        Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ancak Akdeniz'de İsrail unsurlarının müdahalesine maruz kalan "Küresel Sumud Filosu" teknik bakım ve ikmal için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 13:26 Güncelleme:
        Marmaris Limanı'na birer birer yanaşan teknelerdeki aktivistlerin ülkeye giriş işlemleri gerçekleştiriliyor.

        İspanya'nın Barselona kentinden 15 Nisan'da hareket eden ve farklı ülkelerden 300'e yakın aktivisti taşıyan filoya ait 38 tekne, gece saatlerinde Marmaris Limanı'na demirledi.

        Sabah saatlerinden itibaren Girit'ten gelen aktivistlerin Türkiye'ye giriş işlemleri kontrollü olarak başlatılırken, adli ve tıbbi süreçler için ilçede geniş kapsamlı hazırlıklar tamamlandı.

        - Başsavcılıktan resen soruşturma

        Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırı ve Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması", "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "eziyet" suçları kapsamında resen soruşturma başlattı.

        Başsavcılık talimatları doğrultusunda, Türkiye'ye dönüş sağlayan vatandaşların beyanları ve delillerin toplanmasına başlandı.

        Soruşturma ve giriş işlemlerinin hızlandırılması amacıyla liman bölgesinde geçici bir karakol kuruldu. Misafirlerin güvenliği ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

        - Uzman ekiplerden sağlık taraması

        Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı koordinesinde Marmaris Devlet Hastanesinde gerekli düzenlemeler tamamlanırken, Denizli, İstanbul ve Muğla'dan uzman akademisyen ve hekimler ilçeye geldi. Adli tıp uzmanları, psikiyatristler ve klinik hekimler tarafından yapılacak muayenelerde, gerekli görülmesi halinde toksik incelemeler için örnekler alınacak. Hazırlanacak raporlar, soruşturma dosyasına eklenmek üzere Başsavcılığa sunulacak.

        Yardım misyonunun kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Küresel Sumud Türkiye yetkilileri ise filonun çarşamba günü yeniden denize açılmasının planlandığını kaydetti.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve bölgeye yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan "Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu", 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarında İsrail ordusunun müdahalesine maruz kalmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

