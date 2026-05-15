Letoon Antik Kenti'nde 29. Kumluova Domates Festivali yapıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 29. Kumluova Domates Festivali düzenlendi.



Seydikemer Belediyesi öncülüğünde Kumluova Mahallesi'ndeki UNESCO tarafından koruma altına alınan Letoon Antik Kenti'nde düzenlenen festival kapsamında Ayşe Dinçer ve Erkal Sonel sahne aldı.



Kış aylarında bölgede yaşanan sel felaketini hatırlatan Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, ilçenin önemli bir tarım merkezi olduğunu ifade etti.



Akdenizli, "Festival kapsamında hem bölgemizi hem de üreticilerimizin ürettiği ürünleri tanıtıyoruz." dedi.



Etkinliğe, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yakup Otgöz ve Kadem Mete, AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör ile vatandaşlar katıldı.



