        Marmaris Belediye Başkanı Ünlü ve CHP Muğla İl Başkanı Kızıl ile 8 sanığın yargılandığı davada karar

        Marmaris Belediye Başkanı Ünlü ve CHP Muğla İl Başkanı Kızıl ile 8 sanığın yargılandığı davada karar

        Muğla'da, 19 Mart 2025'te Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto sırasında yaşanan olaylarla ilgili Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve CHP İl Başkanı Nail Kızıl'ın da aralarında bulunduğu 10 sanık hakkındaki davada karar açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 16:59 Güncelleme:
        Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık avukatları katıldı.

        Yargılama sonucunda mahkeme heyeti, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçunun işlendiğine hükmetti.

        Ünlü ve Kızıl ile Menteşe CHP Gençlik Kolları Başkanı Tuğçe Dur, Menteşe Belediye Meclis Üyesi Dinçer Yıldız, Bodrum CHP Gençlik Kolları Başkanı Çetin Avcı, Marmaris Belediye Meclis Üyesi İlkay Şimşek, CHP Muğla İl Yönetim Kurulu Üyesi Uzay Kocabaş ve Adnan Barut, İzel Soluk, Onur Akgül hakkında 5'er ay hapis cezası verildi.

        Sanıkların sabıkasız oluşu ve yasal şartların oluşması nedeniyle hükmün açıklanması geri bırakıldı.

        Muğla'da, 19 Mart 2025'te, İmamoğlu ve 86 kişinin gözaltına alınmasını protesto amacıyla CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanan partililer basın açıklaması yapmış, ardından Muğla Adliyesi'ne doğru yürümüştü.

        Protesto sırasında yaşanan olaylar nedeniyle 10 kişi hakkında, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" gerekçeleriyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"

        Benzer Haberler

        Fethiye'de "Cankurtaran Eğitimi" düzenlendi
        Fethiye'de "Cankurtaran Eğitimi" düzenlendi
        Başkan Mandalinci'den 1 Mayıs mesajı: "Hayatın yükünü emek taşır"
        Başkan Mandalinci'den 1 Mayıs mesajı: "Hayatın yükünü emek taşır"
        Polise saldırdığı öne sürülen belediye başkanına 5 ay hapis
        Polise saldırdığı öne sürülen belediye başkanına 5 ay hapis
        Yemek yapmadığı gerekçesiyle eşini dövüp ölümüne neden olan sanığa 14 yıl h...
        Yemek yapmadığı gerekçesiyle eşini dövüp ölümüne neden olan sanığa 14 yıl h...
        MUSKİ'nin Bayır kanalizasyon ihalesine 69 firma teklif verdi
        MUSKİ'nin Bayır kanalizasyon ihalesine 69 firma teklif verdi
        Bodrum Adliyesi'nin faaliyet raporu açıklandı
        Bodrum Adliyesi'nin faaliyet raporu açıklandı