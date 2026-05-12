Marmaris Belediye Tiyatrosu "Böyledir Bizim Sevdamız" oyununu sahneleyecek

Marmaris Belediye Tiyatrosu (MABET), Sabahattin Ali'nin klasikleşmiş eseri "Hasan Boğuldu"dan uyarlanan "Böyledir Bizim Sevdamız" isimli yeni oyununu tiyatroseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.





Şubat ayında sahnelenen "Böcek" isimli ilk oyunun ardından hazırlanan yapımın prömiyeri, 17 Mayıs Pazar günü 20.30'da Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



Hüseyin Yıldız tarafından uyarlanan oyunun yönetmenliğini Cengiz Sezgin, yönetmen yardımcılığını ise Zidan Akgül üstleniyor.



Yaklaşık 50 kişilik bir kadroyla sahnelenecek eserin müzikleri Deniz Ersin Avcı, koreografisi ise Kadir Can Eryetiş imzası taşıyor.



Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, belediye tiyatrosunun büyük bir emekle hazırlandığını ifade etti.



Sanatın ve tiyatronun ilçedeki gelişimini önemsediklerini vurgulayan Ünlü, tüm sanatseverleri prömiyer akşamında bir arada görmekten mutluluk duyacaklarını kaydetti.



Müzik, dans ve sahne performanslarının harmanlandığı oyunun davetiyelerinin, Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nden temin edilebileceği bildirildi.

