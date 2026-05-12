Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Marmaris Belediye Tiyatrosu "Böyledir Bizim Sevdamız" oyununu sahneleyecek

        Marmaris Belediye Tiyatrosu "Böyledir Bizim Sevdamız" oyununu sahneleyecek

        Marmaris Belediye Tiyatrosu (MABET), Sabahattin Ali'nin klasikleşmiş eseri "Hasan Boğuldu"dan uyarlanan "Böyledir Bizim Sevdamız" isimli yeni oyununu tiyatroseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 16:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris Belediye Tiyatrosu "Böyledir Bizim Sevdamız" oyununu sahneleyecek

        Marmaris Belediye Tiyatrosu (MABET), Sabahattin Ali'nin klasikleşmiş eseri "Hasan Boğuldu"dan uyarlanan "Böyledir Bizim Sevdamız" isimli yeni oyununu tiyatroseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.


        Şubat ayında sahnelenen "Böcek" isimli ilk oyunun ardından hazırlanan yapımın prömiyeri, 17 Mayıs Pazar günü 20.30'da Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

        Hüseyin Yıldız tarafından uyarlanan oyunun yönetmenliğini Cengiz Sezgin, yönetmen yardımcılığını ise Zidan Akgül üstleniyor.

        Yaklaşık 50 kişilik bir kadroyla sahnelenecek eserin müzikleri Deniz Ersin Avcı, koreografisi ise Kadir Can Eryetiş imzası taşıyor.

        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, belediye tiyatrosunun büyük bir emekle hazırlandığını ifade etti.

        Sanatın ve tiyatronun ilçedeki gelişimini önemsediklerini vurgulayan Ünlü, tüm sanatseverleri prömiyer akşamında bir arada görmekten mutluluk duyacaklarını kaydetti.

        Müzik, dans ve sahne performanslarının harmanlandığı oyunun davetiyelerinin, Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nden temin edilebileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Trump'tan Çin çıkarması
        Trump'tan Çin çıkarması
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        56 milyar doları geri çevirdi!
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"

        Benzer Haberler

        Muğla merkezli 5 ilde suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı
        Muğla merkezli 5 ilde suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı
        Seydikemer merkezli "Daltonlar" operasyonu: 12 şüpheli yakalandı
        Seydikemer merkezli "Daltonlar" operasyonu: 12 şüpheli yakalandı
        Muğla'da "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Darbeler ve Gençlerimizde Demokrasi Bili...
        Muğla'da "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Darbeler ve Gençlerimizde Demokrasi Bili...
        Muğla merkezli "Daltonlar" suç örgütü operasyonunda 12 zanlı yakalandı
        Muğla merkezli "Daltonlar" suç örgütü operasyonunda 12 zanlı yakalandı
        Marmaris'te İtalyan "Fusion" esintisi
        Marmaris'te İtalyan "Fusion" esintisi
        Çin'in online seyahat temsilcileri Marmaris'te turizmciler ile bir araya ge...
        Çin'in online seyahat temsilcileri Marmaris'te turizmciler ile bir araya ge...