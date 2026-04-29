Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Marmaris Belediyespor Basketbol Takımı'nda play-off heyecanı başladı

        Basketbol Erkekler Bölgesel Ligi'ni grup birincisi olarak tamamlayan Marmaris Belediyespor, çapraz eşleşmede rakibi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapacağı play-off maçlarının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 16:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siyah-beyazlı ekip, Beldibi Mahallesi'ndeki Marmaris Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği antrenmanla kritik müsabaka hazırlıklarına devam ediyor.​​​​​​​




        - İlk randevu İzmir'de

        Grup lideri olarak play-off'lara yükselen Marmaris temsilcisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iki maç üzerinden eleme usulü karşılaşacak.

        Eşleşmenin ilk ayağı, pazar günü saat 14.00'te İzmir Bornova'da oynanacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise gelecek hafta Marmaris'te gerçekleştirilecek.

        Marmaris Belediyespor, her iki maç sonunda rakibine üstünlük kurarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.

        - Başkan Ünlü'den antrenmana ziyaret

        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Belediyespor Başkanı Erdem Karaosmanoğlu ile takımın antrenmanını ziyaret etti.

        Sporculara baklava ikram ederek başarı dileklerini ileten Ünlü, teknik heyet ve oyuncularla bir süre sohbet etti.

        Ünlü, antrenman sırasında sporculara hitaben yaptığı konuşmada, salon sporlarının Marmaris'teki geçmişine ve önemine değindi. Takımın yakaladığı ivmeden memnuniyet duyduğunu ifade eden Ünlü, şunları kaydetti:

        "Salon sporları geçmişten bu yana her zaman ilgimizi çekti. Burada başarılı olmak ve o ateşli tribün atmosferini yaşamak çok değerli. Eskiden beri hep gözlemlediğimiz bu havayı, aslında bu sene takım olarak yakaladık. Bu turu atlarsak tribünlerin de buna büyük bir karşılık vereceğine inanıyorum. Voleybol ve basketbol gibi salon sporlarının seyircisi de atmosferi de çok farklı, çok keyifli. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

